Никола Цолов: Състезанието беше изключително трудно, но аз бях добре подготвен

Спринтът за Гран при на Маями беше изключително труден, но Никола Цолов бе добре подготвен за него, заяви българският пилот на Кампос Рейсинг след победата. Днес той удържа първото си място на решетката до карирания флаг, въпреки че размени на няколко пъти позиция с Лорънс ван Хупен и направи последното изпреварване секунди преди края.

"Състезанието беше изключително трудно. Може би най-трудното до момента чисто физически, защото всички на трасето се пренатовариха, но аз бях добре подготвен", каза Цолов, цитиран от Формула 2.

"Наистина беше много добро състезание, защото DRS зоните бяха изключително силни за пилотите. Във всяка обиколка и на всяка права имаше възможност за изпреварване. Беше интензивно и много трудно състезание, така че се радвам, че излизам от него с победата. Спечелих я в последния завой", каза още българският пилот на Кампос Рейсинг.