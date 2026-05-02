Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров

Ивайло Георгиев
На стадион „Георги Аспарухов“ се игра футболната среща от 32-ия кръг на efbet Лига между отборите на „Левски“ и „ЦСКА 1948“. „Левски“ победи „ЦСКА 1948“ като домакин и спечели 27-ата си титла във футболното първенство на България.Снимка: Никола Узунов/БТА (ПК)
София,  
02.05.2026 22:15
Левски спечели благодарение на футболистите, треньорите, ръководството и най-вече на 12-ия си играч - феновете, заяви изпълнителният директор Даниел Боримиров. Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и заслужи 27-ата си титла.  

Левски е недостижим на върха в класирането на българското първенство с 14 точки преднина срещу "червените". Първата титла от 17 години бе донесена от дебютното попадение на Марко Дуганджич в 71-та минута. 

"Направихме добър колектив и това, че днес станахме шампиони, е благодарение на всички футболисти, на целия треньорски екип, на цялото ръководство и на 12-ия ни играч - публиката. Те застанаха зад нас и ни повярваха. Шапка им свалям и им благодаря. Успяхме, въпреки че преминахме през много трудности", заяви Боримиров след края на мача. 

02.05.2026 21:44

Хулио Веласкес: "Отговорни за това представяне са футболистите, а за мен е огромна гордост да съм техен треньор"

Футболистите на Левски са отговорни за силния сезон и старши треньорът Хулио Веласкес изрази благодарностите си към тях. Днес "сините" спечелиха с 1:0 срещу ЦСКА 1948 и станаха шампиони в българското първенство за 27-и път.  "Изключително благодарен
02.05.2026 21:39

Всички левскари заслужават тази титла след години на страдание, те дадоха светлината в тунела, заяви капитанът Георги Костадинов

Феновете на Левски заслужават тази титла след години на страдание, заяви капитанът Георги Костадинов след победата с 1:0 над ЦСКА 1948, с която на практика "сините" си гарантираха трофея.   "Искам да благодаря на тази страхотна публика. С тях,
02.05.2026 21:35

Александър Александров: "Левски заслужено стана шампион"

Левски стана заслужено шампион, защото игра най-добре през цялата година, заяви старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров. "Сините" постигнаха победа с 1:0 в директния мач между първия и втория и вече са недостижими на върха.  "Отборът ми
02.05.2026 21:12

Левски заслужи 27-та си титла и сложи край на 14-годишната доминация на Лудогорец

Всички шампиони на България от основаването на националното първенство през 1924-а година: 1924    първенството не завършва  1925    Владислав (Варна) 1926    Владислав (Варна) 1927    първенството не завършва 1928    Славия (София) 1929    Ботев
02.05.2026 21:02

Левски победи ЦСКА 1948 като домакин и спечели 27-ата си титла във футболното първенство на България

Първенство на България по футбол, мач от 32-ия кръг на efbet Лига между Левски и ЦСКА 1948: Левски - ЦСКА 1948  - 1:0 (0:0)голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948)стадион: "Георги Аспарухов"главен съдия: Кристиян
02.05.2026 20:58

Левски постигна минимална победа в шампионския мач с ЦСКА 1948

Първенство на България по футбол, мачове от 32-ия кръг: първа четворка Левски - ЦСКА 1948              1:0 (0:0) голмайстори: 1:0 Марко Дуганджич 71 червен картон: Адама Траоре 55 (ЦСКА 1948) трета осмица Берое - Славия                  3:0

Към 01:21 на 03.05.2026

