Гръцки фермери протестираха днес край Солун с около 35 трактора

Симона - Алекс Михалева
Снимка: БТА/ Деница Кючукова (архив)
Атина,  
02.05.2026 17:45
 (БТА)

Гръцки фермери организираха днес протест на централния площад в Малгара, близо до Солун, като докараха около 35 трактора, предаде АНА-МПА.

След това протестиращите се преместиха към магистралата Патра-Атина-Солун-Евзони (ПАТЕ), където паркираха по обслужващ път, без да пречат на движението.

Земеделците казаха, че протестират заради увеличаващите се разходи за производство, като посочиха, че цената на торовете е нараснала от около 600 евро на тон до около 1000 евро, а дизелът е поскъпнал от около 1,5 евро до 2 евро за литър.

Протестът приключи малко след 13:30 часа.

Участниците предупредиха, че ще засилят действията си, ако правителството не обърне внимание на исканията им.

 

/С-АМ/

