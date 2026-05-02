Наполи и Комо направиха равенство, Интер може да стане шампион в неделя

Асен Даскалов
photo: Antonio Saiai/LaPresse via AP
Рим,  
02.05.2026 22:26
 (БТА)

Наполи завърши наравно 0:0 като гост на Комо в двубой от 35-ия кръг на Серия А. Резултатът означава, че Интер Милано може да спечели титлата в неделя вечерта, когато е домакин на Парма. Разликата между "нерадзурите" и неаполитанците е 9 точки четири кръга преди края на сезона, като грандът от Милано има един изигран мач по-малко. 

Матео Политано от гостите беше близо до отбелязване на гол пет минути преди края на срещата в Комо. Домакините пропуснаха сериозен шанс да открият резултата в началото на двубоя чрез Анастасиос Довикас. Вратарят на "небесносините" ваня Милинкович-Савич се отличи с няколко добри спасявания, а съотборникът му при шампионите за 2025 година Скот Мактоминей също не успя да се разпише 10 минути преди края на мача.

Комо е на пета позиция и продължава битката за класиране в Шампионската лига.

В друга среща от кръга Удинезе победи на свой терен Торино с 2:0 след голове на Кингсли Ехизибуе и Томас Кристенсен във всяко от двете полувремена.

По-късно тази вечер Аталанта приема Дженоа.

 

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Италия:

Удинезе - Торино     2:0
Комо - Наполи        0:0

по-късно днес:
Аталанта - Дженоа

от петък:
Пиза - Лече          1:2

в неделя:
Болоня - Каляри 
Сасуоло - Милан
Ювентус - Верона
Интер - Парма

в понеделник:
Кремонезе - Лацио 
Рома - Фиорентина
 
В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи с 70, Милан 
с 67, Ювентус с 64, Комо с 62, Рома с 61 точки, Аталанта е с 54 и други.

/АД/

