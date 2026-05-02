Арсенал постигна изразителна победа срещу Фулъм и увеличи преднината си във Висшата лига

Арсенал надви Фулъм с 3:0 и записа втора поредна победа в английското първенство по футбол, с което увеличи преднината си на върха в класирането. Лондончани водят с шест точки на преследвача Манчестър Сити, който ще гостува на Евертън в неделя.

Арсенал доминираше срещу Фулъм и отправи девет точни изстрела, докато градският съперник стигна само до един.

Три от точните удари попаднаха в мрежата, а всичко започна още в деветата минута, когато Виктор Гьокереш се възползва от асистенция на Букайо Сака и бе точен за 1:0. Английският национал сам покачи на 2:0 в 40-ата минута, а Гьокереш довърши съперника с втори гол в добавеното време на първата част.

Фулъм все още има шанс да спечели европейска квота. Лондончани са десети в класирането с две точки зад Брайтън и Лигата на конференциите, както и с три зад Брентфорд и Лига Европа.

Срещи от 35-ия кръг на футболното първенство на Англия: Арсенал - Фулъм 3:0 Брентфорд - Уест Хям 3:0 Нюкасъл - Брайтън 3:1 Уулвърхямптън - Съндърланд 1:1 от петък: Лийдс - Бърнли - 3:1 в неделя: Борнемут - Кристъл Палас Манчестър Юнайтед - Ливърпул Астън Вила - Тотнъм в понеделник: Челси - Нотингам Евертън - Манчестър Сити Начело в класирането е Арсенал със 76 точки, пред Манчестър Сити със 70 точки и мач по-малко. След тях са Манчестър Юнайтед 61, Ливърпул и Астън Вила с по 58, Брентфорд с 51 точки, Брайтън с 50, Борнемут с 49, Челси и Фулъм с по 48 и други.