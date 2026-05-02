Подробно търсене

Губернаторът на мексиканския щат Синалоа заяви, че ще си оттегли от поста си, дни след като САЩ го обвиниха във връзки с наркокартел

Симеон Томов
Губернаторът на мексиканския щат Синалоа заяви, че ще си оттегли от поста си, дни след като САЩ го обвиниха във връзки с наркокартел
Губернаторът на мексиканския щат Синалоа заяви, че ще си оттегли от поста си, дни след като САЩ го обвиниха във връзки с наркокартел
Губернаторът на щата Синалоа в Мексико Рубен Роча в град Кулиакан (19.09.2024 г.). Снимка: АП/ Eduardo Verdugo
Мексико ,  
02.05.2026 23:35
 (БТА)

Губернаторът на мексиканския щат Синалоа Рубен Роча заяви, че ще подаде оставка, дни след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е повдигнало обвинения срещу него и други сегашни и бивши представители на мексиканските власти заради предполагаеми връзки с наркокартела "Синалоа", предаде Ройтерс. 

Въпреки че заяви, че временно ще се оттегли от поста си, Роча посочи в изявление, публикувано от офиса му, че обвиненията срещу него са неверни и злонамерени. 

"Мога да погледна в очите моите съграждани и семейството си, защото не съм ги предал и никога няма да ги предам, и ще го докажа категорично в момента, в който правосъдните институции на страната ни го изискат", заяви той. 

Роча е член на управляващата партия Национално движение за обновление (МОРЕНА). 

Решението на Министерството на правосъдието на САЩ да повдигне обвинения срещу него и други представители на партията за заговор с картела "Синалоа" за трафик на огромни количества наркотици в САЩ в замяна на политическа подкрепа и подкупи постави президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум в затруднено политическо положение, отбелязва Ройтерс. 

Обвиненията срещу Роча бележат нов етап в борбата на САЩ срещу картелите. Макар САЩ многократно да са преследвали наркобарони, обвиненията срещу действащи висши мексикански политици са рядкост.  

Според американското Министерство на правосъдието Роча е бил избран за губернатор през 2021 година с помощта на фракция на картела "Синалоа", ръководена от синовете на основателя на картела Хоакин Гусман, известен с прякора си Ел Чапо.

Министерството на правосъдието на САЩ, посолството на САЩ в Мексико и властите в щата Синалоа не отговориха веднага на запитването за коментар. 

 

 

/ЛМ/

Свързани новини

30.04.2026 18:56

Президентът на Мексико заяви, че обвиненията срещу губернатора на щата Синалоа изискват „категорични доказателства“

Мексиканският презиент Клаудия Шейнбаум заяви, че ако правителството на САЩ представи категорични доказателства срещу губернатора на щата „Синалоа“ Рубен Роча и другите официални представители, обвинени във връзки с наркотрафиканти, мексиканската
26.04.2026 12:20

Шейнбаум заяви, че "насилието никога не трябва да бъде отговор" по повод стрелбата на гала вечеря, на която присъства Тръмп

Президентката на Мексико Клаудия Шенбайум заяви, че "насилието никога не трябва да бъде отговор", предаде ДПА. Тя написа това в коментар в "Екс" след новината за открита стрелба по време на журналистическа гала вечеря във Вашингтон, на която
25.04.2026 21:10

Американските агенти, загинали в Мексико, не са имали разрешение да извършват дейност в страната, заявиха мексиканските власти

Двамата американски граждани, които според американската преса са били агенти на ЦРУ, загинали при инцидент в Мексико след операция срещу наркотрафика, не са имали разрешение да извършват дейност в страната, поясни мексиканското министерство на
23.04.2026 02:48

Мексико отвори отново прочутите пирамиди в Теотиуакан при засилено полицейско присъствие след смъртоносна стрелба

Древният археологически обект Теотиуакан в Мексико бе отново отворен вчера при засилени мерки за сигурност и с по-малко туристи от обикновено, два дни след като въоръжен мъж уби канадка и рани още 13 души при Пирамидата на Луната – необичайно
20.04.2026 18:58

Мексико ще разследва дали законът за сигурността е нарушен след участие на САЩ в операция срещу наркокартели в северен мексикански щат

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви днес, че правителството ще разследва дали има нарушение на закона за националната сигурност, след като американски служители се включиха в операции срещу наркокартелите в северния мексикански щат Чихуахуа, цитирана от Ройтерс.
18.04.2026 23:40

В Мексико бе арестуван унгарски наркотрафикант, включен в списъка на най-издирваните от Европол престъпници

Силите за сигурност в мексиканския курортен град Канкун са арестували един от най-издирваните престъпници в Европа, съобщи Министерството на вътрешните работи на Мексико, цитирано от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:21 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация