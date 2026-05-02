Губернаторът на мексиканския щат Синалоа заяви, че ще си оттегли от поста си, дни след като САЩ го обвиниха във връзки с наркокартел

Губернаторът на мексиканския щат Синалоа Рубен Роча заяви, че ще подаде оставка, дни след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че е повдигнало обвинения срещу него и други сегашни и бивши представители на мексиканските власти заради предполагаеми връзки с наркокартела "Синалоа", предаде Ройтерс.

Въпреки че заяви, че временно ще се оттегли от поста си, Роча посочи в изявление, публикувано от офиса му, че обвиненията срещу него са неверни и злонамерени.

"Мога да погледна в очите моите съграждани и семейството си, защото не съм ги предал и никога няма да ги предам, и ще го докажа категорично в момента, в който правосъдните институции на страната ни го изискат", заяви той.

Роча е член на управляващата партия Национално движение за обновление (МОРЕНА).

Решението на Министерството на правосъдието на САЩ да повдигне обвинения срещу него и други представители на партията за заговор с картела "Синалоа" за трафик на огромни количества наркотици в САЩ в замяна на политическа подкрепа и подкупи постави президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум в затруднено политическо положение, отбелязва Ройтерс.

Обвиненията срещу Роча бележат нов етап в борбата на САЩ срещу картелите. Макар САЩ многократно да са преследвали наркобарони, обвиненията срещу действащи висши мексикански политици са рядкост.

Според американското Министерство на правосъдието Роча е бил избран за губернатор през 2021 година с помощта на фракция на картела "Синалоа", ръководена от синовете на основателя на картела Хоакин Гусман, известен с прякора си Ел Чапо.

Министерството на правосъдието на САЩ, посолството на САЩ в Мексико и властите в щата Синалоа не отговориха веднага на запитването за коментар.