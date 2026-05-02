Подробно търсене

Командващият ливанските въоръжени сили се срещна с американския генерал, наблюдаващ спазването на прекратяването на огъня

Николай Станоев
Командващият ливанските въоръжени сили се срещна с американския генерал, наблюдаващ спазването на прекратяването на огъня
Командващият ливанските въоръжени сили се срещна с американския генерал, наблюдаващ спазването на прекратяването на огъня
Мъж минава със скутер покрай сграда, която е била разрушена при израелски въздушен удар, в южния ливански град Тир, 30 април 2026 г. Снимка: АП/Hussein Malla
Бейрут,  
02.05.2026 22:09
 (БТА)
Етикети

Командващият ливанските въоръжени сили генерал Рудолф Хайкал се срещна днес в столицата Бейрут с американския генерал Джоузеф Клиърфийлд, ръководеща комитет, следящ за спазването на прекратяването на огъня между Израел и проиранското ливанско движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

Двамата обсъдиха ситуацията в Ливан в областта на сигурността и регионалните развития. Хайкал и Клиърфийлд подчертаха важната роля на ливанските въоръжени сили и необходимостта те да получават подкрепа на този етап, се казва в изявление на ливанската армия.

Най-малко седем души бяха убити при израелски въздушни удари в Южен Ливан днес.

Израелски войници междувременно разрушиха частично католически манастир близо до границата между двете страни, предаде Асошиейтед прес.

В манастира в село Ярун са били останали само две монахини, но и те са го напуснали след избухването на най-новия конфликт между Израел и "Хизбула".

Израелската армия отбеляза, че проиранското движение е използвало няколко пъти манастира, за да изстрелва ракети. Католическата църква в Ливан отхвърли това твърдение.

Миналия месец израелски войник повреди статуя на Исус Христос в друго южно ливанско село - Дебел, припомня АП. Този вандалски акт бе осъден масово както в Ливан, така и от страна на международната общност.

 

/НС/

Свързани новини

02.05.2026 00:22

12 души, включително едно дете, загинаха при израелски удари по населени места в южната част на Ливан, съобщиха ливанските здравни власти

Дванадесет души, включително едно дете, загинаха при израелски удари по населени места в южната част на Ливан, съобщи ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес. Според изявление на министерството, 8 души, сред които едно
01.05.2026 21:55

Израел и "Хизбула" размениха огън; шестима души, включително дете, загинаха в Южен Ливан

Израел и ливанската шиитска групировка "Хизбула" размениха огън днес, като израелските удари в Южен Ливан взеха шест жертви, предадоха ДПА и Франс прес. От своя страна проиранското движение атакува северната част на Израел с дронове, уточни ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:20 на 03.05.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация