Командващият ливанските въоръжени сили се срещна с американския генерал, наблюдаващ спазването на прекратяването на огъня

Командващият ливанските въоръжени сили генерал Рудолф Хайкал се срещна днес в столицата Бейрут с американския генерал Джоузеф Клиърфийлд, ръководеща комитет, следящ за спазването на прекратяването на огъня между Израел и проиранското ливанско движение "Хизбула", предаде Ройтерс.

Двамата обсъдиха ситуацията в Ливан в областта на сигурността и регионалните развития. Хайкал и Клиърфийлд подчертаха важната роля на ливанските въоръжени сили и необходимостта те да получават подкрепа на този етап, се казва в изявление на ливанската армия.

Най-малко седем души бяха убити при израелски въздушни удари в Южен Ливан днес.

Израелски войници междувременно разрушиха частично католически манастир близо до границата между двете страни, предаде Асошиейтед прес.

В манастира в село Ярун са били останали само две монахини, но и те са го напуснали след избухването на най-новия конфликт между Израел и "Хизбула".

Израелската армия отбеляза, че проиранското движение е използвало няколко пъти манастира, за да изстрелва ракети. Католическата църква в Ливан отхвърли това твърдение.

Миналия месец израелски войник повреди статуя на Исус Христос в друго южно ливанско село - Дебел, припомня АП. Този вандалски акт бе осъден масово както в Ливан, така и от страна на международната общност.