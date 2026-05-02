Леверкузен се завърна в зона Шампионска лига с победа срещу РБ Лайпциг

Байер Леверкузен спечели изключително важна победа с 4:1 срещу РБ Лайпциг в мач от 32-ия кръг на германското първенство по футбол и се завърна в зона Шампионска лига. "Аспирините" са четвърти с 58 точки, колкото имат още преследвачите Щутгарт и Хофенхайм.

Леверкузен надигра РБ Лайпциг по почти всички показатели и отправи осем точни удара, а очакваните голове на отбора (xG) бяха 4.38. Реализираните бяха четири.

Патрик Шик откри резултата в 25-ата минута и Нейтън Тела се разписа в последната минута на първото полувреме с втория гол в полза на домакините. Чехът вкара отново в 76-ата минута и въпреки че Кристоф Баумгартнер върна един гол за Лайпциг, Шик оформи хеттрика си в края за 4:1.

Лайпциг е с четири точки повече от Леверкузен и победа срещу Санкт Паули в следващия кръг ще гарантира третото място на отбора. Леверкузен ще срещне Щутгарт в ново голямо дерби за участие в Шампионската лига.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата: Байер Леверкузен - РБ Лайпциг - 4:1 Байерн Мюнхен - Хайденхайм - 3:3 Айнтрахт Франкфурт - Хамбургер ШФ - 1:2 Хофенхайм - Щутгарт - 3:3 Унион Берлин - Кьолн - 2:2 Вердер Бремен - Аугсбург - 1:3 в неделя: Санкт Паули - Майнц Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд Фрайбург - Волфсбург Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд с 67, РБ Лайциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Айнтрахт Франкфурт и Фрайбург с по 43 и други.