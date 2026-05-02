Леверкузен се завърна в зона Шампионска лига с победа срещу РБ Лайпциг

Ивайло Георгиев
Снимка: Fabian Strauch/dpa via AP
Берлин,  
02.05.2026 22:27
 (БТА)

Байер Леверкузен спечели изключително важна победа с 4:1 срещу РБ Лайпциг в мач от 32-ия кръг на германското първенство по футбол и се завърна в зона Шампионска лига. "Аспирините" са четвърти с 58 точки, колкото имат още преследвачите Щутгарт и Хофенхайм. 

Леверкузен надигра РБ Лайпциг по почти всички показатели и отправи осем точни удара, а очакваните голове на отбора (xG) бяха 4.38. Реализираните бяха четири. 

Патрик Шик откри резултата в 25-ата минута и Нейтън Тела се разписа в последната минута на първото полувреме с втория гол в полза на домакините. Чехът вкара отново в 76-ата минута и въпреки че Кристоф Баумгартнер върна един гол за Лайпциг, Шик оформи хеттрика си в края за 4:1. 

Лайпциг е с четири точки повече от Леверкузен и победа срещу Санкт Паули в следващия кръг ще гарантира третото място на отбора. Леверкузен ще срещне Щутгарт в ново голямо дерби за участие в Шампионската лига.

Първенство на Германия по футбол, мачове от 32-ия кръг на Бундеслигата:

Байер Леверкузен - РБ Лайпциг               - 4:1
Байерн Мюнхен - Хайденхайм                  - 3:3
Айнтрахт Франкфурт - Хамбургер ШФ           - 1:2
Хофенхайм - Щутгарт                         - 3:3
Унион Берлин - Кьолн                        - 2:2
Вердер Бремен - Аугсбург                    - 1:3    

в неделя: 
Санкт Паули - Майнц
Борусия Мьонхенгладбах - Борусия Дортмунд
Фрайбург - Волфсбург

Байерн е шампион с 83 точки, следван от Дортмунд с 67, РБ Лайциг с 62, Байер Леверкузен, Щутгарт и Хофенхайм с 58, Айнтрахт Франкфурт и Фрайбург с по 43 и други.

/АД/

