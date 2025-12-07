Германският канцлер Мерц ще се срещне днес с израелския премиер Нетаняху и ще посети мемориала за жертвите на Холокоста "Яд Вашем"

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц ще се срещне днес в Йерусалим с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в рамките на първата си визита в Израел, откакто встъпи в длъжност през май тази година, предаде ДПА.

Освен това лидерът на германския Християндемократически съюз (ХДС) ще посети Центъра за възпоменание на жертвите на Холокоста "Яд Вашем", където ще положи венец.

Той ще се срещне и с израелци, които са били заложници на радикалната палестинска групировка "Хамас", както и с роднини на хора, убити по време на ислямистката атака на 7 октомври 2023 г., чиито тела също са били в плен.

Вчера Мерц се срещна в Йордания с краля на страната Абдула Втори, а след това бе посрещнат в Йерусалим от президента на Израел Ицхак Херцог.

ДПА припомня, че предшественикът на Мерц - социалдемократът Олаф Шолц, посети Израел само три месеца след като зае поста на канцлер на Германия.