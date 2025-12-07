Подробно търсене

Посещението на Нетаняху в Германия в момента не е на дневен ред, заяви германският канцлер

Александър Евстатиев
Германският канцлер Фридрих Мерц полага венец в центъра за възпоменание на Холокоста Яд Вашем, Йерусалим, 07.12.2025 г. Снимка: АП/John Wessels
Берлин/Йерусалим,  
07.12.2025 17:25
 (БТА)
Въпросът дали да се отправи покана към израелския премиер Бенямин Нетаняху да посети Германия в момента не стои на дневен ред, заяви канцлерът Фридрих Мерц след между двамата лидери в Йерусалим, предаде ДПА.

Въпросът за евентуално пътуване на Нетаняху до Германия не е бил обсъждан, каза консервативният канцлер по време на първата си държавна визита в Израел.

„Няма причина да се обсъжда това в момента. Ако ситуацията позволява, бих отправил такава покана, но в този помент пред никого от нас не стои подобен въпрос“, посочи Мерц.

През ноември 2024 г. Международният наказателен съд издаде заповед за арест на Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа - твърдения, които израелският лидер категорично отхвърля. Израел не признава съда и настоява заповедта за арест да бъде отменена.

Нетаняху каза, че разбира се би бил възхитен да посети отново Германия и разговаря с канцлера в Берлин, но добави, че в момента не е в състояние да го направи поради заповедта за арест, към отправи остри критики.

