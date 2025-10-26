Подробно търсене

Ива Кръстева
Бившият национал на България по бокс Салим Салимов е починал на 43-годишна възраст
снимка БТА
София,  
26.10.2025 13:16
 (БТА)

Бившият национал на България по бокс Салим Салимов е починал на 43-годишна възраст, съобщиха от Българската федерация.

През 2000 година той спечели сребърен медал от Световното първенство за юноши, а през 2004-а завоюва бронз на Европейското първенство и се класира за Олимпийските игри в Атина.

"Българската федерация по бокс изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Салим Салимов. Почивай в мир!", написаха от централата във Фейсбук.

/ИК/

