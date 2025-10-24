Подробно търсене

Кевин Портър-младши ще пропусне следващите два мача на Милуоки Бъкс заради травма

Георги Крумов
Кевин Портър / снимка: AP Photo/Morry Gash
Милуоки,  
24.10.2025 16:11
 (БТА)

Гардът на Милуоки Бъкс Кевин Портър-младши ще пропусне предстоящите две гостувания, тъй като има травма в глезена, съобщиха от тима.

25-годишният плеймейкър получи травмата в откриващия мач за сезона, в който Милуоки надделя със 130:122 над Вашингтон Уизардс.

Портър се контузи още в първата четвърт на мача, а до този момент вече бе реализирал десет точки.

През миналия сезон той записа участие в 30 мача за "елените", в които се отчете със средно 11,7 точки, 3,9 борби и 3,7 асистенции.

Следващите два мача на Милуоки са срещу Торонто тази нощ и срещу Кливланд в нощта на неделя срещу понеделник.

