Подробно търсене

България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения

Ива Кръстева
България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения
България с дебют на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения
Иван Божинов, снимка: Федерация по адаптирана физическа активност
София,  
03.10.2025 14:29
 (БТА)

За първи път страната ще има представител на Световното първенство по тенис на маса за спортисти с интелектуални затруднения. От 1 до 8 ноември в Кайро (Египет) състезателят на Федерация Адаптирана Физическа Активност (ФАФА) Иван Божинов ще защитава националния флаг на шампионата на планетата.

Младият талант, подготвян от треньора Александър Трайков, премина успешно квалификационния етап и заслужи място сред най-добрите. Участието му става възможно благодарение на подкрепата на Българската федерация по адаптирана физическа активност с президент Слав Петков и на Община Петрич, която стои зад неговото развитие и амбиции.

"Това участие е ключова стъпка не само за тениса на маса, но и за развитието на спорта за хора с интелектуални затруднения в България", заявиха от централата.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:00 на 03.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация