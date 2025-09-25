Подробно търсене

Палмейрас победи Ривър Плейт и се класира за полуфиналите на Копа Либертадорес

Мирослав Димитров
AP Photo/Andre Penner
Сао Пауло,  
25.09.2025 09:42
 (БТА)

Витор Роке отбеляза в началото на второто полувреме, а Хосе Мануел Лопес добави два късни гола за победата на Палмейрас с 3:1 срещу аржентинския Ривър Плейт с 3:1, която класира бразилския тим за полуфиналите на най-престижния южноамерикански клубен турнир Копа Либертадорес.

Нападателят Максимилиано Салас даде преднина на гостите в осмата минута, но Роке изравни в 51-ата минута. Лопес реализира дузпа в 90-ата минута и добави още един гол в 94-ата.

Лопес, 24-годишен нападател, който наскоро беше повикан в националния отбор на Аржентина, вече има пет гола в турнира и е начело при реализаторите в турнира с още трима играчи.

Палмейрас ще играе на полуфиналите срещу победителя от двубоя между еквадорския ЛДУ и бразилския Сао Пауло. Еквадорците водят с 2:0 след първия мач.

В другата част на схемата, Расинг Клуб елиминира Велес Сарсфийлд във вторник и очаква победителя от срещата между бразилския Фламенго и Естудиантес Ла Плата от Аржентина.

/МД/

