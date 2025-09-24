Станислав Шопов се отличи с попадение за Осиек за купата на Хърватия

Станислав Шопов се отличи с попадение в полза на Осиек при лесния успех с 4:0 срещу Уляник Пула в среща от втория кръг в турнира за купата на Хърватия.

Българският национал отбеляза във вратата на отбора от трета дивизия в 64-ата минута и резултатът стана 2:0 след точен шут от дъгата на наказателното поле.

Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.