Станислав Шопов се отличи с попадение за Осиек за купата на Хърватия

Асен Даскалов
снимка: БФС
Загреб,  
24.09.2025 22:50
 (БТА)

Станислав Шопов се отличи с попадение в полза на Осиек при лесния успех с 4:0 срещу Уляник Пула в среща от втория кръг в турнира за купата на Хърватия.

Българският национал отбеляза във вратата на отбора от трета дивизия в 64-ата минута и резултатът стана 2:0 след точен шут от дъгата на наказателното поле. 

Давид Колина даде аванс за Осиек в 10-ата минута. С попадения за гостите се отличиха още Олександър Петрусенко и Яник Туре в последните пет минути от редовното време.

/ГК/

