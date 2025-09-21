Берк Бейхан, Жоао Бандаро и Уеслен Жуниор пропускат гостуването на Черно море на Арда

Наставникът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването на Арда от 9-ия кръг на efbet Лига. В нея не попаднаха Берк Бейхан и Жоао Бандаро, които все още се възстановяват от контузии, както и Уеслен Жуниор. За сметка на последния сред избраниците се завръща Димитър Тонев.

В групата на зелено-белите за срещата са Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреас Калкан, Жоао Педро, Фелипе Кардосо, Николай Златев, Димитър Тонев, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Густаво Франса.

Срещата между Арда и Черно море е в понеделник (22 септември) от 18:00 часа на стадион „Берое“ в Стара Загора.

Главен рефер на мача ще е Васил Минев, а негови помощници ще са Тодор Вуков и Георги Минев. Димо Димов ще е четвърти съдия, а за ВАР ще отговаря Станимир Тренчев с асистент Георги Давидов.

Преди този мач Черно море заема петото място с 15 точки, докато Арда е с 9 точки на 11-а позиция.