Асен Даскалов
Германската футболна федерация започна разследване срещу Ханза Рощок заради инцидент с пиротехника, при които бяха ранени няколко души
снимка: Пиксабей
Берлин,  
19.09.2025 14:38
 (БТА)

Германската футболна федерация (ДФБ) започна разследване срещу третодивизионния Ханза Рощок заради инцидент с пиротехника, при който бяха ранени няколко души, включително и деветгодишно момче. Майката на детето, което е получило тежки изгаряния и е преместено в специализирана клиника, обмисля съдебни действия срещу клуба.

Инцидентът е станал след края на победата на Ханза с 2:1 срещу Мюнхен 1860 във вторник, когато феновете за последно видяха по време на мач четирите пилона на осветлението, които са отличителен белег на стадиона в Рощок от 1970 година насам.

От клуба заявиха, че местните власти са разрешили използването на пиротехника по време и след събитието, докато от Германската футболна федерация казаха, че ръководството на Ханза не е отправяло официално искане до съответната комисия.

Контролният комитет в ДФБ "е запознат със събитията и е започнал производство срещу Ханза Рощок".

До момента от Ханза единствено обявиха, че съжаляват за инцидента.

/ГК/

Към 15:01 на 19.09.2025 Новините от днес

