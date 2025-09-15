Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей завърши квалификациите на 3000 метра стипълчейз на Световното първенство с една обувка

Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей участва в квалификациите на 3000 метра стипълчейз на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), въпреки че пресече финалната линия само с една обувка.

Азиатската шампионка загуби левия си шпайк в началото на квалификационната серия, когато друга бегачка сякаш я закачи отзад, пише агенция ДПА.

Първоначално Джепкемей се опита да продължи с разхлабената обувка, но в крайна сметка я изрита. Служител на пистата впоследствие взе шпайка.

Справяйки се с препятствията боса, родената в Кения Дейзи Джепкемей избегна падане, но не успя да поддържа темпото и не успя да се класира за финала.