Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей завърши квалификациите на 3000 метра стипълчейз на Световното първенство с една обувка

site.btaПредставителката на Казахстан Дейзи Джепкемей завърши квалификациите на 3000 метра стипълчейз на Световното първенство с една обувка
Представителката на Казахстан Дейзи Джепкемей участва в квалификациите на 3000 метра стипълчейз на Световното първенство по лека атлетика в Токио (Япония), въпреки че пресече финалната линия само с една обувка.
Азиатската шампионка загуби левия си шпайк в началото на квалификационната серия, когато друга бегачка сякаш я закачи отзад, пише агенция ДПА.
Първоначално Джепкемей се опита да продължи с разхлабената обувка, но в крайна сметка я изрита. Служител на пистата впоследствие взе шпайка.
Справяйки се с препятствията боса, родената в Кения Дейзи Джепкемей избегна падане, но не успя да поддържа темпото и не успя да се класира за финала.
/КМ/
