Николо Дзаниоло се завръща в Италия, присъединява се към Удинезе под наем от Галатасарай

Ива Кръстева
снимка: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Удине, Италия,  
02.09.2025 09:15
Николо Дзаниоло се завърна в Италия, присъединявайки се към Удинезе е трансфер под наем от Галатасарай, съобщава АП.

Удинезе нарече сделката "черешката на тортата" на трансферния си прозорец, в последния ден на който отборът подписа и с Алесандро Дзаноли и Идриса Гей под наем.

Дзаниоло се присъедини към Галатасарай от Рома, но изигра по-малко от 20 мача за турския клуб, въпреки че имаше договори под наем с Астън Вила във Висшата лига и с Аталанта и Фиорентина в Серия А миналия сезон.

Удинезе обяви, че има опция да подпише с 26-годишния футболист за постоянно в края на сезона.

Заниоло беше смятан за един от най-обещаващите италиански футболисти и дебютира в националния отбор като тийнейджър през 2019 година - срещу Финландия. Но контузии провалиха кариерата му.

Той не е играл за Италия, откакто отпадна от Европейското първенство миналата година, след като счупи метатарзалната си кост, докато беше под наем в Астън Вила в предпоследния мач от сезона.

