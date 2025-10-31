Сред обявените високоспециализирани кадри от бюрото по труда в Кърджали 70% са за лекари

От обявените от Дирекция „Бюро по труда“ в Кърджали свободни работни места за високоспециализирани кадри лекарите са 70 процента, посочват от дирекцията.

При заявени от работодателите 30 места за висшисти, за лекар - 21. Останалите девет са за счетоводител, инженери – конструктори, инспектори по качество на производствените процеси, както и за учител по география и икономика.

Търсенето на хора със средно образование на пазара на труда в Кърджали е два пъти по-голямо от тези с висше или 59 работници. Сред тях работодателите търсят основно машинни оператори, заварчици, електротехници, шивачи и хигиенисти.

Едва седем от общо 96 за обявените позиции за хора с основно и по-ниско образование. Предлаганата за тях заетост е като общи работници и бояджии.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.