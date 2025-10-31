В Гоце Делчев се наблюдава тенденция за връщане на млади хора от чужбина, които имат интерес към работа в региона, съобщи директорът на Бюрото по труда

В Гоце Делчев се наблюдава тенденция за завръщане на млади хора от чужбина, които имат интерес към работа в региона, каза за БТА директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Гоце Делчев Екатерина Герчева. По думите ѝ, показателен е сериозният интерес към Програмата „Избирам България“, който цели стимулиране на трайното установяване на българи, живеещи в чужбинa. Тя уточни, че в проекта могат да участват лица, пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава, или такива, които са се завърнали след обучение в чужбина.

В момента в Бюрото по труда – Гоце Делчев се работи по сключването на договори по проекта с шестима млади хора, завърнали се от чужбина, подчерта Герчева. Те могат да получат съдействие за започване на работа в България, помощ за преместване на покъщнина (до 5000 лв. за лица от ЕС и до 10 000 лв. за лица извън ЕС), осигуряване на добавка за настаняване до 12 месеца, обучение по български език, стимули за транспорт и еднократни плащания след 6- и 12-месечна заетост.

Директорът на ДБТ – Гоце Делчев посочи още, че равнището на безработица в Гоцеделчевския регион през септември е 10,9 процента, което е с 0,9 пункта по-ниско спрямо август. Към 30 септември 2025 г. броят на регистрираните безработни е 2982 души – с около 250 по-малко от предходния месец. В община Гоце Делчев те са 967 души (7,5 на сто), в Хаджидимово – 433 души (11,8 на сто), в Гърмен – 987 души (17,8 на сто), а в Сатовча – 595 души (11,2 на сто).

Сред основните причини за безработицата в региона Герчева посочи постепенното намаляване на работата в производството на ишлеме, закриването на малки предприятия, сезонната заетост в селското стопанство и туризма, както и липсата на големи инвеститори. Към това се добавят неудовлетвореността от настоящата работа и професионалното прегаряне, водещо до демотивация. Част от безработните се регистрират с цел да ползват социални услуги или обезщетения.

Най-голяма нужда от работна сила в региона се отчита в строителството, ресторантьорството, услугите и здравните грижи, посочи още Герчева.

Тя добави, че Бюрото по труда предлага разнообразни възможности за квалификация и преквалификация, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027. Обученията са напълно безплатни и се провеждат за професии като фризьор, козметик, счетоводител, както и по ключови компетентности, включително чужди езици. Безработните лица получават стипендия от 10 до 15 лева на ден за времето на обучението.

Екатерина Герчева подчерта, че повече информация за програмите и възможностите за обучение може да се получи на място в Бюрото по труда в Гоце Делчев, както и на официалната страница на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.