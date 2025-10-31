Пазарджик ще отбележи Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно шоу и концерт

Пазарджик ще отбележи Деня на народните будители с празнично шествие, светлинно и звуково дрон шоу и концерт, съобщиха от местната администрация.

Събитието започва с шествие до паметника на Св. св. Кирил и Методий, където ще бъдат поднесени цветя в знак на признателност към делото на народните будители, и продължава с празничен концерт на площад "Константин Величков", като целта на програмата е да припомни имената и заслугите на великите българи, уточняват още от общината и добавят, че честванията ще завършат със светлинно и звуково дрон шоу.

Миналата година по повод празника автобусна спирка, разположена в близост до паметника на "Св. св. Кирил и Методий" в града, беше украсена с лика на Иван Вазов и цитати от творчеството му. Проектът се реализира с подкрепата на фондация "Човечност и грижа".