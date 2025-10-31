Предписание за ремонт на историческата сградата на Народното събрание е издал кметът на район "Средец"

Издадох официално предписание до администрацията на Народното събрание за предприемане на мерки по отношение на състоянието на сградата на парламента на пл. „Народно събрание“ №2, съобщи кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков във Фейсбук.

„Миналата седмица направих на г-жа Наталия Киселова официално предписание да вземе мерки за състоянието на сградата на Народното събрание“, посочва Трайков. По думите му са констатирани подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, цокъл с интензивни петна от влага, дефектирали фуги около гранитните облицовъчни плочи, рушащи се фризове, както и теч на ръждива вода от декоративната метална ограда. Кметът изразява надежда новият председател на НС Рая Назарян „да вземе въпроса присърце“.

До края на годината се очаква да бъде внесено за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство заданието за проектиране за изготвяне на инвестиционен проект за основен ремонт, реставрация и подобряване функционалността на старата сграда на Народното събрание и ще се пристъпи към обявяване на процедура за избор на изпълнител. Това съобщиха от администрацията на 51-вото Народно събрание в отговор на отправено от БТА запитване през септември.

От 1 септември 2023 г. заседанията на парламента бяха преместени в новата пленарна зала в сградата на бившия Партиен дом. Тогава председателят на 49-ото Народно събрание Росен Желязков обясни, че старата сграда се нуждае от основен ремонт, защото покривът тече, има проблем с чилърите, с отоплителната инсталация и с канализацията.