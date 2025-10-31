Данните на милиони потребители от Истанбул са били изпратени на Германия и САЩ в мандата на Имамоглу, твърдят разследващите органи

Последното разследване за шпионаж срещу временно отстранения от длъжност кмет на Истанбул Екрем Имамоглу разкрива предполагаеми злоупотреби, свързани с данните на милиони жители на Истанбул. Според обвинението администрацията на бившия кмет е изпращала информация на Германия и САЩ. Твърди се също, че данните са били предмет и на онлайн продажба, съобщи онлайн изданието „Тюркийе тудей“.

Прокуратурата е задържала още четирима души в рамките на разследването във връзка с твърдения, че е имало неправомерен достъп до данните на потребителите на приложението „Истанбул е твой“. Разследването е установило, че част от данните са били изнесени към чужди сървъри и са се появили за продажба в пазари на "тъмната мрежа". В рамките на събирането на доказателства властите разследват твърдения, че дигиталната инфраструктура на Истанбулската голяма община е била използвана за дейности, свързани с шпионаж. Съветникът на Имамоглу Ибрахим Йозкан също е сред задържаните.

Въпросите за начина, по който общината борави с цифровите данни, са от 2019 г., когато малко след встъпването си в длъжност Имамоглу упълномощи екип да прегледа и копира дигиталните бази данни на града. Управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) оспори решението с аргумента, че то представлява риск за сигурността. По-късно съдът спря решението, но според разследващите въпреки това копирането на данни е продължило.

Налице са обосновани предположения, че данните на около 4,7 милиона потребители, включващи адреси и местоположения, може да са прехвърляни или до тях да е имало неправомерен достъп. В обхвата на разследването е и подприложението „Семейството ми – Истанбулската голяма община“, което според доклада е обработило данни на избиратели и демографски данни на около 11 милиона граждани. Твърди се, че двама от заподозрените работят в Отдела за интелигентна урбанизация на Общината, докато други са назначени в Центъра за координация на комуникациите. Властите преценяват дали действията са в нарушение на Закона за защита на личните данни в Турция.

Материалите по разследването включват показания на защитен свидетел и няколко аудиозаписа, въз основа на които се предполага, че частната компания „Реклама Истанбул“ (Reklam Istanbul) е получила достъп до общински бази данни. Сред твърденията е също така, че данните са продавани на кандидати за изборни длъжности на областно ниво и частни компании. В записите се споменава и Мурат Онгун, говорител на общината и председател на общинска медийна компания, за която се твърди, че е възложила над 70 договора на „Реклама Истанбул“ между 2022 и 2024 г. Прокурорите разследват потенциални връзки с чуждестранни участници и преценяват дали предполагаемите трансфери са нарушили регулациите, свързани със защитата на личните данни в Турция.

Разследването, което започна през юли 2025 г. след ареста на Хюсеин Гюн, беше разширено с издаването на заповеди за арест на още три лица - консултанта на Имамоглу Неджати Йозкан, журналиста Мердан Янардаг и бившия кмет на Истанбул Имамоглу. Твърденията са, че Хюсеин Гюн е поддържал контакт с агенти на чуждестранно разузнаване, давал е инструкции на Неджати Йозкан и е обменял криптирани съобщения с Мердан Янардаг, които са били свързани с разузнавателни дейности.

Имамоглу, който вече е в затвора по обвинения в корупция, сега е изправен и пред обвинение в шпионаж. Самият той отрича участието си в подобни дейности.