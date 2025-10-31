Подробно търсене

Задържани са издирвани в шенгенската информационна система мъж и жена от град Дунавци, съобщиха от полицията във Видин

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Снимка: Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов (архив)
Видин,  
31.10.2025 16:01
 (БТА)

Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са задържали 51-годишен мъж и 48-годишна жена от град Дунавци, обявени за издирване в шенгенската информационна система, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Видин.

Мъжът и жената вчера са приведени в полицейския арест за срок до 24 часа в изпълнение на Европейска заповед за арест по искане на властите в Германия. По случая е уведомена Окръжна прокуратура – Видин, уточниха от полицията.

От началото на годината това е четвърти случай на територията на област Видин на задържане на обявени за издирване в шенгенската информационна система. С европейска заповед за арест през януари и февруари са задържани 28-годишен от град Дунавци, както и 46-годишен мъж от село Ружинци. На 7 октомври е задържан мъж на 29 години също от Дунавци.

/ТНП/

