Да бъдат разкрити две нови работни места за поддръжка на съоръженията в Дунавския парк, реши Общинският съвет в Лом

Общинският съвет в Лом одобри на днешната си сесия разкриването на две нови работни места в общинската фирма „Чистота – Лом“ за дейност „Благоустрояване“.

Новите работници ще поддържат съоръженията в Дунавския парк в Лом, които бяха изградени наскоро и обновени по друг проект с европейско финансиране. Работниците ще се грижат за спортни и детски площадки, за озеленяването на площите около тях и други.

На днешната сесия беше разширен списъкът с хора, на които местната община поема транспортните разходи за пътуване до Лом или до села на общината. Добавени бяха служители на общинската администрация, които живеят в съседни на Лом селища.

На сесията беше допълнена и разширена програмата за управление и разпореждане с общински имоти с цел отдаване под наем и продажба на имоти, за които има заяви интерес от страна на купувачи. Актуализиран беше общинският план за защита при бедствия.