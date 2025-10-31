Подробно търсене

Да бъдат разкрити две нови работни места за поддръжка на съоръженията в Дунавския парк, реши Общинският съвет в Лом

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Да бъдат разкрити две нови работни места за поддръжка на съоръженията в Дунавския парк, реши Общинският съвет в Лом
Да бъдат разкрити две нови работни места за поддръжка на съоръженията в Дунавския парк, реши Общинският съвет в Лом
Заседание на Общинския съвет в Лом. Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Лом,  
31.10.2025 15:58
 (БТА)

Общинският съвет в Лом одобри на днешната си сесия разкриването на две нови работни места в общинската фирма „Чистота – Лом“ за дейност „Благоустрояване“. 

Новите работници ще поддържат съоръженията в Дунавския парк в Лом, които бяха изградени наскоро и обновени по друг проект с европейско финансиране. Работниците ще се грижат за спортни и детски площадки, за озеленяването на площите около тях и други. 

На днешната сесия беше разширен списъкът с хора, на които местната община поема транспортните разходи за пътуване до Лом или до села на общината. Добавени бяха служители на общинската администрация, които живеят в съседни на Лом селища. 

На сесията беше допълнена и разширена програмата за управление и разпореждане с общински имоти с цел отдаване под наем и продажба на имоти, за които има заяви интерес от страна на купувачи. Актуализиран беше общинският план за защита при бедствия. 

/МК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:25 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация