Още 40 души могат да кандидатстват по проект за насърчаване специализацията в области с недостиг на специалисти

От 3 ноември до 30 ноември 2025 г. още 40 специализанти могат да кандидатстват за участие в проект "Насърчаване на специализацията в области с недостиг на специалисти“. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на здравеопазването (МЗ). Това е четвъртата кампания за кандидатстване по проекта, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027, допълниха от пресслужбата.

Допустимите кандидати са две групи - обучаващи се по специалности с установен недостиг на национално ниво и обучаващи се в области с най-ниска осигуреност със съответните специалисти. На национално ниво са определени 19 специалности, от които 11 са с педиатрична насоченост, включително детска кардиология, детска неврология, детска гастроентерология, детска хирургия, педиатрични здравни грижи и др.

Досега по проекта финансова помощ получават повече от 200 лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки, като всеки одобрен получава по 2,5 минимални работни заплати или 2600 лв. месечно над основното им възнаграждение. Предстои сключването на договори с още над 100 обучаващи се, които до този момент бяха в списъка на чакащите.

Настоящият екип на МЗ успешно защити увеличение на бюджета на проекта с 26,5 млн. лв. и общият бюджет вече е 41,5 млн. лв., което позволи включването на чакащите специализанти, както и организирането на четвърта процедура за подбор. С тази кампания от МЗ продължават усилията за подкрепа на младите медици и гарантиране на по-добра осигуреност със специалисти в цялата страна.

Подробна информация за условията и необходимите документи за кандидатстване е достъпна на сайта на Министерството на здравеопазването, в раздел „За специализанти“.

Първите 130 лекари и медицински сестри, подпомагани чрез проекта, бяха одобрени през януари. През юни министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов каза, че проект за насърчаване на специализациите сред млади лекари, лекари по дентална медицина, медицински сестри и акушерки подпомага над 300 медици, като Министерството на здравеопазването изпълнява два проекта, насочени към специализантите.