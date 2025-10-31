Подробно търсене

Патриарх Даниил ще отслужи водосвет в новостроящия се столичен храм "Св. Пимен Зографски"

Димитрина Ветова
Патриарх Даниил ще отслужи водосвет в новостроящия се столичен храм "Св. Пимен Зографски"
Патриарх Даниил ще отслужи водосвет в новостроящия се столичен храм "Св. Пимен Зографски"
Снимка: Христо Касабов/БТА, архив
София,  
31.10.2025 15:58
 (БТА)
Етикети

На 3 ноември (понеделник) от 15:00 ч. Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще отслужи тържествен водосвет в новостроящия се столичен храм "Св. Пимен Зографски", намиращ се в район "Изгрев". Това съобщи пресслужбата на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП).

Първата копка на храма бе направена през 2019 г., а в края на 2020 г. започна и същинският строеж. Храмът е разположен на 200 квадратни метра и е първият енорийски храм на територията на столичния район, припомнят от БПЦ-БП.

 

/ХК/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:26 на 31.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация