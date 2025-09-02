Подробно търсене

Яник Синер продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис

Ива Кръстева
Яник Синер продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис
Яник Синер продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис
снимка: AP Photo/Adam Hunger
Ню Йорк,  
02.09.2025 09:07
 (БТА)

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите и продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Водачът в схемата разгроми Александър Бублик (Казахстан) с 6:1, 6:1, 6:1 за едва 81 минути на корта.

Бублик е единственият играч, освен Карлос Алкарас, който е побеждавал Синер през последните 12 месеца, като го е направил на турнира на трева в Хале, като същевременно е единственият играч, стигнал до четвъртия кръг без да допусне пробив.

Синер посочи дългата битка на Бублик с Томи Пол в предишния кръг като смекчаващо обстоятелство за представянето му, казвайки: "Той имаше много труден мач в предишния кръг. Не сервираше толкова добре, колкото обикновено. Много съм щастлив. За първи път тази година мога да играя вечерен мач тук и това прави толкова, толкова голямата разлика".

Победната серия на шампиона тук от миналата година Синер на турнири от Големия шлем на твърди кортове вече е 25 мача, само с две по-малко от най-добрия резултат на Новак Джокович, и той ще се изправи срещу Лоренцо Мусети в първия изцяло италиански четвъртфинал за мъже на Големия шлем.

"Страхотно е да се види това. Италианският тенис е в страхотен подем. Лоренцо е може би един от най-големите таланти, които имаме в нашия спорт. От италианска гледна точка е страхотно да имаме един италианец на полуфиналите", каза поставеният под номер 1.

Поставеният под номер 10 Музети прави най-доброто си представяне, доминираше изцяло и спечели лесно срещу испанеца Хауме Мунар с 6:3, 6:0, 6:1 за 98 минути.

Феликс Оже-Алиасим (Канада) и Алекс де Минор (Австралия) също продължават на четвъртфиналите.

/ИК/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:57 на 02.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация