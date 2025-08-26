Селекционерът Илиан Илиев пълния състав на националния отбор по футбол на България за мачовете с Испания и Грузия

Подробно търсене

Кремена Младенова
снимка: Боян Ботев/БТА (архив)
София,  
26.08.2025 13:41
Селекционерът на националния отбор на България Илиан Илиев обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за първите два мача от квалификационната кампания за Мондиал 2026.

На 4 септември националите посрещат Испания на стадион "Васил Левски" в София от 21:45 часа, а на 7 септември ще гостуват на Грузия на стадион "Борис Пайчадзе" в Тбилиси от 17:00 часа местно време (16:00 часа българско).

Преди десетина дни Илиев съобщи имената на избраниците си, играещи в чужбина, за предстноящите двубои с Испания и Грузия.

Пълният списък с повиканите футболисти:

Вратари:

Димитър Митов (Абърдийн), Иван Дюлгеров (Шериф), Светослав Вуцов (Левски)

Защитници:

Алекс Петков (Кифисия), Росен Божинов (Роял Антверп), Християн Петров (Хееренвеен), Фабиан Нюрнбергер (Дармщат), Кристиан Димитров (Левски), Антон Недялков (Лудогорец), Николай Минков (Ботев Пловдив), Живко Атанасов (Черно море), Емил Ценов (ЦСКА 1948)

Полузащитници:

Илия Груев (Лийдс), Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Георги Миланов (Динамо Букурещ), Станислав Шопов (Осиек), Марин Петков (Левски), Васил Панайотов (Черно море), Ивайло Чочев (Лудогорец), Светослав Ковачев (Арда)

Нападатели:

Кирил Десподов (ПАОК), Мартин Минчев (Краковия), Лукас Петков (Елверсберг), Алекс Колев (Нантон), Владимир Николов (Корона), Радослав Кирилов (Левски).

