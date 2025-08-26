Общинските съветници в Разград приеха програма за намаляване на риска от бедствия за период от пет години

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова
БТА, Разград (26 август 2025) Снимка: Кореспондент на БТА в Разград Ванеса Димитрова (БТ)
Разград,  
26.08.2025 16:16
 (БТА)

Общинските съветници приеха програма за намаляване на риска от бедствия на община Разград за периода 2026-2030 година. 

Според докладната записка, внесена от кмета Добрин Добрев, програмата следва да подпомогне изпълнението на целите на областната програма, отчитайки необходимостта планираните дейности да бъдат ефективни, съгласувани, ресурсно осигурени и да обхващат всички сектори и опасности. 

Настоящата програма ще спомогне за систематизиране на подхода за намаляване на съществуващите рискове и недопускане възникването на нови, повишаване на готовността и способностите за реагиране и бързото възстановяване след бедствия, при спазване на принципа „да изградим отново, но по-добре“.

Общинската програмата има за цел да определи дългосрочните приоритети за действие за намаляване на риска от бедствия и да подпомогне изпълнението на мерките за тяхното осъществяване на територията на община Разград. В основата на това е осигуряването на добра координация между отделните заинтересовани страни, недопускане дублирането на дейности и ресурси, и приоритизирането на инвестициите за намаляване на риска от бедствия, като се отчита негативното въздействие на рисковете, установените пропуски в капацитета, ефективността и ефикасността на мерките и въздействието на промените в климата, пише още в документа. 

Програмата съдържа конкретни цели и мерки за тяхното реализиране, приоритетни дейности и измерими индикатори за намаляване на риска, които съответстват на нуждите и възможностите на местните власти, население и бизнес. Тя може успешно да бъде надградена в някои посоки – в условията на все по-голяма дигитализация, съобразени с бюджетните финанси на община Разград. 

В общо 26 страници са описани целите, мерките и дейностите за реализиране, съобразени с Националната програма за намаляване на риска от бедствия. 

/МК/

