Учител е привлечен към наказателна отговорност за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност учител за сексуално престъпление спрямо момиче, ненавършило 14-годишна възраст, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

31-годишният мъж е учител в учебно заведение на територията на София. Той е обвинен за това, че през юни и юли 2025 г. в хостел в столицата е извършил сексуално престъпление спрямо дете, ненавършило 14-годишна възраст, учащо в същото училище. Законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ от две до осем години за това престъпление, уточняват от прокуратурата.

С оглед тежестта на престъплението и високата степен на обществена опасност на деянието Софийската районна прокуратура е постановила задържането на обвиняемия за срок до 72 часа с цел внасяне на искане до Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

На 17 юни Софийската районна прокуратура обвини 39-годишен мъж за блудство с малолетно момиче, а по-рано през същия месец Софийският градски съд призна 26-годишния А.Г. за виновен по обвинение за блудствени действия с непълнолетно лице от същия пол и му наложи 10 години затвор при първоначален строг режим.