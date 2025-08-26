Юноша на Септември София преминава в италианския Чивитановезе

Подробно търсене

Димитър Вельов
снимка: Владимир Шоков, БТА
Чивитанова,  
26.08.2025 16:20
 (БТА)

Нападателят Ангел Ганев ще премине в състава на италианския нискорезреден футболен клуб Чивитановезе, съобщава местното издание Quotidiano Sportivo.

Ганев, който е роден през 2007 година, е продукт на школата на Септември (София). Той тренира с италианците през този месец и е оставил добри впечатления по време на пробния период.

Чивитановезе ще играе в петото ниво на калчото, след като изпадна от Серия Д през миналия сезон. Отборът стартира новата кампания в неделя с мач от турнира за аматьорската купа на Италия, а седмица по-късно започва и първенството в Лига Екселенца.

 

 

/ДВ/

