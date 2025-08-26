Сигнал за забелязан опасен хищник, нетипичен за района, е бил подаден снощи в Областната дирекция на МВР в Силистра. Това потвърди за БТА областният управител Илиян Великов. Той допълни, че е издал заповед и утре ще бъде проведено заседание на Областния кризисен щаб, където ще се обсъди какви мерки ще бъдат предприети. Заседанието е насрочено за 12:00 часа.

Животното е било забелязано в района между селата Богданци, община Главиница и Търновци, община Тутракан. Кметовете на двете населени места потвърдих за БТА, че снощи е имало полицейско присъствие в района. Те са предупредили хората за потенциалната опасност и са ги посъветвали да бъдат внимателни, особено вечер. По думите им местните жители не са изпаднали в паника и са инструктирани да подадат сигнал на тел. 112, ако забележат нещо необичайно.