Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.08.2025

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
26.08.2025 17:50
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.08923

0.91808

Бразилски реал

BRL

10

3.10489

3.22073

Канадски долар

CAD

1

1.21202

0.825069

Швейцарски франк

CHF

1

2.086

0.479386

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.34436

4.26556

Чешка крона

CZK

100

7.96867

12.5491

Датска крона

DKK

10

2.62025

3.81643

Британска лира

GBP

1

2.26317

0.441858

Хонконгски долар

HKD

10

2.15113

4.64872

Унгарски форинт

HUF

1000

4.92801

202.922

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.02859

9722.05

Израелски шекел

ILS

10

4.98555

2.0058

Индийска рупия

INR

100

1.9151

52.2166

Исландска крона

ISK

100

1.3658

73.2172

Японска йена

JPY

100

1.13863

87.8248

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.20339

830.986

Мексиканско песо

MXN

100

9.00188

11.1088

Малайзийски рингит

MYR

10

3.98044

2.51229

Норвежка крона

NOK

10

1.65244

6.05166

Новозеландски долар

NZD

10

9.82681

1.01762

Филипинско песо

PHP

100

2.94575

33.9472

Полска злота

PLN

10

4.59029

2.17851

Румънска лея

RON

10

3.86696

2.58601

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.75309

5.70421

Сингапурски долар

SGD

1

1.30589

0.765761

Тайландски бат

THB

100

5.17087

19.3391

Турска лира

TRY

100

4.08997

24.4501

Щатски долар

USD

1

1.67796

0.595962

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.51242

10.5126

Злато (в трой унции)

XAU

1

5651

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

