Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 26.08.2025

Наименование
Код
За единица валута/злато
Лева (BGN)
Обратен курс: за един лев
Австралийски долар
AUD
1
1.08923
0.91808
Бразилски реал
BRL
10
3.10489
3.22073
Канадски долар
CAD
1
1.21202
0.825069
Швейцарски франк
CHF
1
2.086
0.479386
Китайски ренминби юан
CNY
10
2.34436
4.26556
Чешка крона
CZK
100
7.96867
12.5491
Датска крона
DKK
10
2.62025
3.81643
Британска лира
GBP
1
2.26317
0.441858
Хонконгски долар
HKD
10
2.15113
4.64872
Унгарски форинт
HUF
1000
4.92801
202.922
Индонезийска рупия
IDR
10000
1.02859
9722.05
Израелски шекел
ILS
10
4.98555
2.0058
Индийска рупия
INR
100
1.9151
52.2166
Исландска крона
ISK
100
1.3658
73.2172
Японска йена
JPY
100
1.13863
87.8248
Южнокорейски вон
KRW
1000
1.20339
830.986
Мексиканско песо
MXN
100
9.00188
11.1088
Малайзийски рингит
MYR
10
3.98044
2.51229
Норвежка крона
NOK
10
1.65244
6.05166
Новозеландски долар
NZD
10
9.82681
1.01762
Филипинско песо
PHP
100
2.94575
33.9472
Полска злота
PLN
10
4.59029
2.17851
Румънска лея
RON
10
3.86696
2.58601
Руска рубла *
RUB
|
Шведска крона
SEK
10
1.75309
5.70421
Сингапурски долар
SGD
1
1.30589
0.765761
Тайландски бат
THB
100
5.17087
19.3391
Турска лира
TRY
100
4.08997
24.4501
Щатски долар
USD
1
1.67796
0.595962
Южноафрикански ранд
ZAR
100
9.51242
10.5126
Злато (в трой унции)
XAU
1
5651
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
