В Пазарджишко най-търсените специалисти с висше образование са учителите, медицинските специалисти и инженерите

В Пазарджишко най-търсените специалисти с висше образование са учителите, медицинските лица и инженерите. Общо 39 са свободните места за учители, съобщават от Дирекция "Бюро по труда" в Пазарджик, която обслужва областния център и община Лесичово. Сред тях са за преподаватели по изобразително изкуство, езици, физика, химия и биология.

Чрез Бюрото по труда се търсят и други специалисти с висше образование - петима инженери, четирима лекари, три медицински сестри, четирима фелдшери. Обявени са и три свободни места за психолози.

Общият брой на свободните работни места за специалисти с висше образование е 67.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.