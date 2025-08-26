Подробно търсене

Челси отправи официална оферта от 50 милиона евро към Барселона за Фермин Лопес

Мирослав Димитров
AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
26.08.2025 18:03
 (БТА)

Челси изпрати официална оферта към Барселона за атакуващия халф Фермин Лопес. "Сините“ от Лондон са готови да платят 50 милиона евро за испанеца, съобщи каталунското издание "Спорт".

Според източника, каталунският клуб е готов да разгледа тази оферта, тъй като подобен трансфер би могъл да реши всички проблеми на Барса с финансовия феърплей. Тази сделка обаче до голяма степен ще зависи от решението на самия играч.

Миналия сезон Лопес участва в 46 мача във всички турнири, в които отбеляза осем гола и направи 10 асистенции. Настоящият трудов договор на играча с клуба е до лятото на 2029 г. 

/МД/

