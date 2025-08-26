Спад на безработицата, но и траен проблем с отпадащите от образователната система, отчитат от Бюрото по труда в Ямбол

Спад на безработицата в Ямбол през август, отчитат от местната Дирекция "Бюро по труда". В момента тя е 3,4 на сто, като броят на регистрираните като безработни е 1376 души, съобщи директорът на институцията Гроздан Грозев. За сравнение, миналата година броят им е бил 1421. Проблемите в образованието в Ямбол, за съжаление, са най-негативната тенденция, посочи още той.

Област Ямбол е на първо място по брой отпаднали от образователната система. Това показва, че нашите образователни институции не се справят. Последствията идват при нас и ние няма как да елиминираме този проблем, коментира директорът на Бюрото по труда. Според него училищата в районите с преобладаващо ромско население трябва да бъдат по-активни в организирането на курсове по ограмотяване, включително за хора, които вече не са в ученическа възраст.

Гроздан Грозев даде пример с неграмотна жена, майка на 10 деца, която е потърсила съдействието на Бюрото по труда. Мотивирахме я да започне работа, като най-малкото от децата да го гледа нейна родственица, а двама от младежите да започнат работа по наш проект. Така реално се надяваме да помогнем с три заплати за семейния бюджет, разказа той.

БТА припомня, че по данни на Бюрото по труда към края на месец юли т. г. около 50,1 процента от регистрираните на трудовата борса в Ямбол са били с основно или по-ниско образование. Без квалификация са 58,8 на сто.

Много разчитаме на социалните партньори, с които провеждаме обучения по професии, също и такива, които дават възможност за преквалификация, посочи Грозев.

Хубавото е, че в региона безработицата сега трайно намалява под 4 процента. Хората започнаха да разбират, че оставането без работа им носи в една по-късна възраст негативни последици. Имаме дори хора, които са над 80 години и които желаят да работят, допълни той.

В предстоящите месеци от Бюрото по труда очакват традиционното повишаване на процента на безработица с края на летния сезон и завръщането на сезонните работници от морето. Напоследък се забелязва и друга тенденция - да се увеличава броят на хората, които се връщат от чужбина, каза още Грозев. Все пак пазарът на труда е гъвкав, работодателите обявяват доста свободни позиции, посочи още той.

Днес Бюрото по труда в Ямбол организира поредна трудова борса, на която се осъществиха контакти между работодатели и безработни. На 26 септември такава инициатива е насрочена и за град Стралджа. Дирекцията планира провеждането и на директни срещи на място в големи производствени предприятия в Ямбол и региона.