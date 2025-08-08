Първите 20 хиляди билета за мача България – Испания от Световните квалификации вече са продадени

Повече от 20 хиляди билета за Световната квалификация от група Е България – Испания, която ще се играе на 4-и септември 2025-а година, обявиха от БФС.

Мачът ще се играе на националния стадион Васил Левски от 21.45 часа и това ще бъде първата от трите домакински срещи на лъвовете по пътя им към Мондиал 2026, който ще се проведе в три държави в Северна Америка – САЩ, Мексико и Канада. Другите два отбора в групата са Турция и Грузия, които ще гостуват съответно на 11-и октомври и 18-и ноември тази година.

От БФС най-напред пуснаха в продажба пакетни билети за трите въпросни срещи, които ще се играят в София. Вчера обаче бяха дадени в обръщение индивидуалните пропуски за мача с Испания и за малко под 24 часа вече са продадени повече от 20 хиляди.

"Бъди 12-ият играч на #TeamBulgaria и ти - вземи своя билет. Заедно за България!", пишат на страницата на БФС и посочват страницата на платформата www.eventim.bg, откъдето желаещите да се сдобият с билети.