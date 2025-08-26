Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби приеха общинските съветници в Разград

Общинските съветници в Разград приеха мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби. Учениците ще се подпомагат и стимулират финансово чрез стипендии и предоставяне на еднократно финансово подпомагане. Целите включват също осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортно училище.

Мерките обхващат ученици от І до ХІІ клас от общински и държавни училища на територията на община Разград в дневна форма на обучение, класирани индивидуално до навършване на 18 години през 2025 г. в конкурси, състезания или олимпиади, в зависимост от правното основание за подпомагане и стимулиране и мерки на закрила и техния обхват.

Талантливите деца в областта на изкуствата, науката и спорта могат за бъдат подпомогнати финансово в два раздела – чрез предоставяне от държавния бюджет на стипендия по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и предоставяне на еднократно финансово стимулиране от общинския бюджет. Общинската финансова подкрепа се предоставя в края на календарната година, като всяка година общата сума се приема с общинския бюджет. За 2025 г. тя е увеличена спрямо предходната от 35 000 на 40 000 лв.

Мерките ще бъдат публикувани на сайта на Община Разград и съобразно изискванията ще може да се подават заявления за предоставянето на финансовата помощ.