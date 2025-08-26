Важно е във филмите да влезе духът на времето, смята актрисата Меглена Караламбова

Нашата действителност е много сложна и трудна и би трябвало във филмите да влезе духът на времето. Това мнение изрази пред БТА актрисата Меглена Караламбова, която представи на фестивала „Любовта е лудост“ във Варна новия игрален филм с нейно участие „Рожден ден“ на режисьора Ивайло Пенчев. Тя смята, че в комедията има много важни теми, които не са посочени с пръст.

Най-вълнуващото за Караламбова в актьорската професия винаги е било разнообразието на образите, в които влиза. „Гледам също да има нещо с намигване“, каза тя. Не се счита за киноактриса и смята, че в седмото изкуство актьорът е зависим от техниката. Допуска, че е възможно баба Геновева от „Рожден ден“ да стане любимата й филмова роля.

Според нея за артиста е важно е да бъде добър партньор, да има сериозно отношение, издръжливост и характер, защото в професията има много трудности и препятствия. Вижда силни актьорски присъствия в старите български филми и ги гледа с голямо любопитство, когато ги показват по екраните, но добави, че и днес излизат качествени продукции с талантливи актьори. За нея най-важна е фигурата на режисьора, защото той събира екипа и избира сценария, който е в основата на филма. Хубавият сценарий е сигурен залог, че нещата ще станат, посочи тя.

На сцената Караламбова е играла и във Варненския драматичен театър - в началото на своя творчески път. След завършването на театралната академия през 1967 г., тя идва за две години по разпределение заедно с режисьора Красимир Спасов и актьорите Илия Добрева, Марин Янев, Продан Нончев, Борис Луканов, Кирил Господинов. „Станахме една чудесна група и направихме много хубави неща. Много бях доволна, защото за две години изиграх седем абсолютно разнообразни, диаметрално противоположни характери и това беше много добра практика“, сподели актрисата. Сред постановките са „Хамлет“, както и култовото представление „Обърни се с гняв назад“.

Когато се завръща в София, подава молба за Театъра на армията, защото харесва състава и не иска да работи никъде другаде. „Приеха ме веднага, но две години играх само мили момиченца и мислех, че ако това продължава, ще се откажа от професията. Тогава се появи Леон Даниел, който ми даде нещо, което ме „обърна с хастара наопаки“ и всички бяха много изненадани, че мога да играя и комедийни неща. Това бе почти шутовско представление по приказки от Карел Чапек с Ицко Финци и Жоржета Чакърова. След това Леон почна да прави постановки и навсякъде имах възможност да бъда различна“, разказа Караламбова.

Нейни неформални ученици са младите колеги, с които си партнира. И след продукциите те продължават да я посещават, да се учат от нея. „Наричат ме „маме“ или „бабе“ и много се обичаме“, сподели тя. В момента Меглена Караламбова играе в два спектакъла в Театър „Българска армия“ и два в Театър „199“. Участва често и в късометражни филми. „Аз съм като абонирана, защото режисьорите Георги Дюлгеров и Светослав Овчаров ме предлагат на своите студенти и аз не мога да им откажа, а и нали трябва да помагаме на младите“, смее се тя, но допълва, че възлага надежди някой ден бъдещите кинотворци да я поканят за пълнометражните си професионални проекти.