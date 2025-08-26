Песента Golden на група "Хънтрикс" от "Кей-поп: Ловци на демони" се завърна на върха в класацията на "Билборд" за сингли

Подробно търсене

Елена Христова
Момичетата от "Хънтрикс" в сцена от филма "Кей-поп: Ловци на демони". Снимка: АП/Нетфликс
Ню Йорк ,  
26.08.2025 16:18
 (БТА)
Песента Golden на група "Хънтрикс" от хитовия анимационен филм "Кей-поп: Ловци на демони" (KPop Demon Hunters) на Нетфликс се завърна на челна позиция в класацията Хот 100 на "Билборд" за сингли, съобщи сайтът на изданието. 

Миналата седмица Golden заемаше второто място в чарта, след като го оглави за първи път преди две седмици.

Общо четири песни от саундтрака на филма "Кей-поп: Ловци на демони" намират място в челната десетка, което се случва едва за пети път в историята на чарта. 

Освен първото място с Golden "Хънтрикс" заемат и десетата позиция с парчето How It's Done. Конкурентите на момичешката група - момчетата от "Саджа Бойс", се класират на четвърто и пето място съответно с Your Idol и Soda Pop.

Golden е деветата свързана с кей-поп песен,  оглавявала класацията за сингли Хот 100 на "Билборд", и първата, изпълнена от жени вокалистки. Сред предишните хитове, покорили върха на престижния чарт, са Seven на Чонгкук в сътрудничество с Лато и Like Crazy на Джимин - две от звездите световноизвестната кей-поп група Би Ти Ес. 

По-рано анимационният филм "Кей-поп: Ловци на демони" оглави боксофис класацията на Северна Америка. 

Първенецът от миналата седмица в класацията Хот 100 Алекс Уорън е отстъпил на втора позиция със сингъла Ordinary.

На трето място в чарта за сингли на "Билборд" е кънтри певецът Морган Уолън с парчето What I Want, записано в сътрудничество с Тейт Макрей.

В Топ 10 на Хот 100 намират място още певицата Равин Лене с Love Me Not на шесто място, следвана от Теди Суимс с Lose Control, Джъстин Бийбър с Daisies и Морган Уолън с Just in Case.

/АКМ/

