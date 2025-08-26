АНА-МПА: При никакви обстоятелства Гърция няма да приеме нарушаване на суверенните й права, каза гръцкият външен министър Герапетритис

Гърция има „много структурирана политика по отношение на Либия и резултатите ще станат видими“, каза гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис в интервю за OPEN TV, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

Герапетритис също така определи Либия като „страна със специални обстоятелства“, защото е разделена на две, на практика има две правителства и е под голям натиск.

„Признатото правителство на Западна Либия е подложено на огромен натиск от нередовни войски. Така че това е страна, изправена пред много големи трудности. Това, което се опитахме да направим през последните две години, е да подобрим отношенията си с двете страни, за да запазим балансирана позиция. Защото със Западна Либия бяхме стигнали до точка, в която нямаше добри отношения. През 2019 г. се стигна до невалидния и необоснован турско-либийски меморандум. Затова казахме, че трябва да изградим адекватни отношения и с двете страни“, каза Герапетритис.

Гърция има задоволителни оперативни отношения с двете страни и е единствената европейска държава, която може да преговаря на най-високо ниво и с двете страни в Либия, каза гръцкият външен министър, добавяйки като доказателство за добри отношения спада в миграционните потоци от Източна Либия. В същото време Гърция „днес е в позиция да преговаря със Западна Либия, за да се премине към делимитация (на териториалните води) между Гърция и Либия, с други думи, да се постигне това, което предвижда международното право“.

Либия, каза Герапетритис, зачиташе гръцката средна линия. По-конкретно, той каза: „При никакви обстоятелства Гърция няма да приеме нарушаване на суверенните си права. С обявяването на морските парцели Либия зачете гръцката средна линия. Поради тази причина смятам за очевидно, че Гърция може да наложи своите претенции.“ Той добави, че Гърция никога няма да се откаже от нито едно право, произтичащо от международното право, и отбеляза, че Гърция „ще упражнява всички свои права в тази област, при всякакви условия, разполагайки със съюзите, които има“.

Що се отнася до турските претенции, той каза, че те не са нови, а са отпреди десетилетия. „Но днес Гърция е в много по-добра позиция в сравнение с това, което беше преди две години. Ако седнем на масата за преговори сега и оценим позицията на Гърция тогава и днешната, тя е в много по-добра позиция днес“, каза гръцкият външен министър Герапетритис.

