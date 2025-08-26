Изменения на наредби във връзка с въвеждането на еврото гласуваха общинските съветници в Разград

Общинските съветници в Разград гласуваха Наредба за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове, приети от Общинския съвет. Целта на наредбата е да осигури безпроблемното въвеждане на еврото на територията на Община Разград и да повиши прозрачността и информираността на гражданите за процеса на приемане на единната европейска валута в страната, се посочва в докладната записка, внесена от кмета Добрин Добрев.

Измененията касаят всички такси, наемни цени, глоби и имуществени санкции, които, считано от датата на въвеждане на еврото в България, се превалутират от левове в евро по реда и при условията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.

Действащите към момента подзаконови нормативни актове, приети от Общинския съвет в Разград, подлежащи на изменение съобразно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България са наредба за обществения ред на територията на Община Разград; за реда и условията за извършване на търговската дейност; за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане; за гробищните паркове и погребално-обредната дейност; за организацията на движението по общинските пътища и улици.

Изменения бяха гласувани и в наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията; за определяне на условията и реда за управление на горските територии; за управление на общинските пътища; за условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните клубове и туристически дружества; за насърчаване на инвестициите с общинско значение; за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища; за общия архитектурен облик на градската среда.

Съветниците приеха също и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Според документа в резултат от приемането на наредбата се очаква да бъдат създадени условия за регламентиране на обществените отношения с цел безпрепятственото преминаване към еврото и привеждане на местната подзаконова нормативна уредба с разпоредбите на нормативен акт от по-висока степен. Приемането на допълнение в наредбата ще спомогне за създаване на условия за решаване на проблемите и организацията на плавно преминаване от левове в евро на територията на община Разград.