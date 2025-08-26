Победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от Украйна и Молдова ще бъдат наградени на 19 септември в Тараклия

На церемония във филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“ в град Тараклия, Република Молдова, победителите в конкурса за есе за ученици и студенти от Украйна и Молдова ще бъдат наградени на 19 септември, съобщават от Българското национално радио.

Събитието ще е със специалното участие на фолклорна група от Оркестъра за народна музика на БНР, квартет „Светоглас“ и народната певица Юлия Гатдерова.

От екипа посочват, че конкурсът се организира от Българското национално радио и е част от усилията на медията за изграждане на по-здрава връзка с българските общности по света. Инициативата е под патронажа на вицепрезидента на Република България Илияна Йотова и се осъществява с подкрепата на Министерството на образованието и науката.

В конкурса участваха ученици и младежи от 11 до 19-годишна възраст, а победителите бяха обявени на интернет страницата на БНР през юни, отбелязват организаторите.

Първа награда получава 17-годишната Ксения Дечева, ученичка в Теоретичен лицей „Олимпий Панов“, Молдова. Във възрастовата категория до 18 години са отличени творбите на Евгения Нанкова, ученичка в Каменски лицей, Украйна, Ренета Иванова и Максим Димов от Българо-украински културно-образователен център „Медиа“ и Даря Кара от БНУ „Изворче“ към Български културен център „Академик Александър Теодоров – Балан“ в Украйна. Възможност за стаж в Българското национално радио ще бъде предоставена на 19-годишния Ростислав Деченко от Украйна.

На тържествената церемония ще бъдат връчени и три поощрителни награди - на Димитър Станков и Мария Деде от Българския културно-просветен център „Аз Буки Веди“ при Всеукраинската обществена организация „Конгрес на българите в Украйна“ и на Арина Волинец, ученичка в Теоретичен лицей „Васил Левски“, Молдова, отбелязват от БНР.

/ВСР