Треньорът на Байер Леверкузен Ерик тен Хаг: "Напълно концентрирани сме върху предстоящия мач за Купата на Германия"

Новият старши треньор на Байер Леверкузен Ерик тен Хаг е напълно концентриран за официалния си дебют начело на отбора при гостуването на четвъртодивизионния Зоненхоф Гросашпах в първия кръг на турнира за Купата на Германия в петък.

"Напълно концентрирани сме върху този мач и искаме да бъдем доминантни, агресивни в атака и да играем със страхотен отборен дух", коментира на пресконференцията преди срещата Тен Хаг, цитиран от агенция ДПА.

"Концентрация - за това говорим. Ако имаме това, тогава имаме добър шанс да спечелим с цялото му уважение към силния противник", допълни нидерландския специалист.

Байер Леверкузен записа разнообразни резултати в предсезонните си мачове, след като загуби няколко водещи фигури в състава, сред които плеймейкърът Флориан Вирц, полузащитникът Гранит Джака и защитникът Йонатан Та.

Като нови попълнения пристигнаха полузащитниците Малик Тилман и Ибрахим Маза, крилото Ернест Поку, защитникът Джарел Куанса и вратарите Марк Флекен и Янис Бласвик

"Новите футболисти се адаптираха наистина бързо и това беше изключително важно. Сега можем напълно да се съсредоточим върху тренировките и предстоящите мачове. Придаваме на отбора структура и определяме план за мачовете, но в същото време искаме да оставим достатъчно свобода на действие за креативност и интуиция", заяви още Ерик тен Хаг.

Преди мача треньорът посочи германския национал Роберт Андрих за наследник на Храдецки като капитан на отбора.

"Това беше естествен процес. Той самият си проправи пътя в предсезонната подготовка, винаги беше позитивен и обединяваше момчетата. Той е правилният човек за тази работа", завърши наставникът на Байер Леверкузен.