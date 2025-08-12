Германският футболен клуб Байер Леверкузен преговаря със защитника Виктор Линдельоф за свободен трансфер, пише Sky Sports. Ако приеме предложението на "аспирините", той ще заиграе отново за бившия си мениджър в Манчестър Юнайтед - Ерик тен Хаг.

Линдельоф, на 31 години, беше освободен от английския отбор след изтичането на договора му през това лято. Той пристигна в Манчестър през 2017, когато отборът плати около 35 милиона евро на португалския Бенфика.

През кариерата си Линдельоф записа 284 мача за Юнайтед, за който вкара четири гола.

Байер Леверкузен търси нов централен защитник след напускането на Йонатан Та в посока Байерн Мюнхен. С преговорите с Линдельоф и неговите агенти се занимават директорите Зимон Ролфес и Ким Фалкенберг.