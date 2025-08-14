Пауло Нога си тръгнал от ЦСКА по собствено желание, без да получи неустойка

Пауло Нога е напуснал ЦСКА по собствено желание и не е взел неустойка за раздялата си с клуба. Това разкри изпълнителният директор на "червените" Радослав Златков.

"Пауло Нога подаде оставка, реши да си тръгне, за да свали напрежението, което се стовари върху "А" отбора. Той свърши много работа, създаде един framework, една рамка, която може се ползва от Бойко Величков.

Пауло си тръгна достойно, по собствено желание, без неустойка. Една стотинка не е взел за раздялата с клуба", каза Златков на пресконференцията при представянето на новия спортен директор Бойко Величков.