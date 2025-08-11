Марселино Кареасо е имал желание да се завърне в ЦСКА, но е поискал много по-висока заплата

Напусналият през лятото ЦСКА полузащитник Марселино Кареасо действително е имал желание да се върне в българския футболен клуб, но разминаването не е по вина на българския тим, научи БТА от източник, запознат с разговорите. Реалната причина е, че халфът е поискал доста по-висока заплата от последната, която е получавал.

Футболистът все още е свободен агент, като представителите му се опитват да му намерят опция в Европа или САЩ.

В един момент той се е свързал с ЦСКА с идеята да бъде отново ангажиран, но финансовите му претенции са били доста високи и неприемливи за клубната политика. На финалните преговори с ръководството на "червените" той е поискал заплата, която е почти два пъти над последната.

25-годишният Кареасо дойде при “армейците” през 2022-а година и за три сезона изигра 97 мача, в които вкара 11 гола. Освен на стадион "Българска армия", той е играл още в Онсе Калдас в родината си Колумбия.