"Крещящият лукс" се завръща с усилията на луксозните марки да възстановят позициите си

"Крещящият лукс" е на прага на завръщането, тъй като модните къщи се опитват да внесат усещане за новост и оригиналност в дизайните си, за да спечелят отново потребители, съобщава Си Ен Би Си.

Смяната на редица креативни директори в марки като "Гучи"(Gucci), "Шанел" (Chanel) и "Версаче" (Versace) , както и назначаването на новия главен изпълнителен директор на "Керинг" (Kering) Лука де Мео, се възприемат като сигнал за постепенното отстъпление на "тихия лукс" в полза на по-ярките и впечатляващи стилове - промяна, която според анализатори може да се окаже повратна точка за индустрията.

"В момента наблюдаваме преход към малко по-видим лукс", каза Карол Маджо, ръководител на изследванията в областта на луксозните стоки за Европа в "Барклис" (Barclays), пред предаването Squawk Box Europe на "Си Ен Би Си" миналия месец.

"Луксозната мода е циклична. Сега, след като "тихият лукс" вече е на няколко години, хората искат нещо различно. Връщайки се към тезата ми за новост и оригиналност - мисля, че това е новият фокус."

Промените в стила идват в момент, когато луксозният сектор се бори да преодолее редица предизвикателства - от търговски мита до слабо потребителско доверие - след бума по време на пандемията от Ковид.

Ултралуксозни брандове като "Ермес" (Hermes) и "Лоро Пиана" (Loro Piana) на група Ел Ве Ем Аш (LVMH) до голяма степен преминаха през този спад невредими, тъй като техните свръхбогати клиенти продължиха да харчат щедро за ненатрапчив кутюр кашмир и луксозни дамски чанти.

Но за много марки дискретният разкош на "тихия лукс", който излезе на преден план през 2022 г. паралелно с популярността на сериали като "Наследници" (Succession) по HBO, вече не е достатъчен. Това може да предвещава нова ера на големи лога, смело брандиране и отличителни дизайни, които ще доминират както по модните подиуми, така и по търговските улици.

Една от марките, които възприемат тази промяна, е "Бърбъри" (Burberry). Под ръководството на главния изпълнителен директор Джош Шулман компанията отново прегръща образа си на символ на британското наследство след години на управленски промени, спад в продажбите и фалшификати, които компрометираха емблематичния каре десен и класическия тренчкот.

Финансовият директор Кейт Фери заяви по време на обявяването на резултатите за второто тримесечие, че колекцията на марката, вдъхновена от наследството ѝ, включваща цели костюми на каре, "възпламенява отново желанието към марката" и позиционира "Бърбъри" пред широка потребителска база като "луксозна марка с универсална привлекателност".

Смята се, че "Гучи" също се насочва към подобна трансформация под ръководството на новия си артистичен директор Демна Гвасалия, чийто провокативен дизайн предизвика противоречия в по-малкия бранд на групата "Керинг" - "Баленсиага" (Balenciaga).

Заместник главният изпълнителен директор на "Керинг" и ръководител на развитието на брандовете, Франческа Белетини, заяви миналата седмица, че "първият намек за визията на Демна за "Гучи" ще се появи през септември, а пълното представяне на колекцията се очаква в началото на 2026 година.

Модните къщи се надяват, че промените в имиджа им ще съживят отслабения интерес от страна на потребителите, които се разочароваха от марките след значителните увеличения на цените по време на пандемията - поскъпвания, които не бяха съпътствани от иновации в самите продукти.

Според "Евидънс Лаб" (Evidence Lab) на "Ю Би Ес"(UBS), цените на луксозните стоки са се повишили средно с рекордните 8 процента през 2022 г., далеч над нивата преди пандемията (1 процент) и над ръста от 3 процента, отчетен до май тази година.

Единствено най-високият сегмент - "Ермес", "Ролекс"(Rolex) и "Картие"(Cartier) - успява да поддържа значителни увеличения на цените през 2025 година. Много други марки обаче предупреждават, че митата може да ги принудят да последват този пример. Междувременно "Гучи", "Бърбъри" и "Прада" също са повишили цените, макар и в по-малка степен.